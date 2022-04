Muriel WIMILLE

DOMAINE DE COMPETENCES



Ressources humaines :

• Recruter , intégrer et former les responsables .

Le management :

• motiver , dynamiser , valoriser le capital humain de l’entreprise .

• Etre un interface siège /terrain , représenter l’ensemble des services .

• Donner du sens à chaque intervention (consigne , information, réunions, visite magasin) auprès des rms en s’assurant de la bonne compréhension .

• Veiller à la bonne application de la charte de l’enseigne .



La gestion commerciale :

• Responsable du développement du CA de la région et des indicateurs économiques .

• Analyser , budgéter les éléments financiers du secteur :CA, masse salariale, maintenance et marketing .

• Dynamiser contrôler la mise en place des opérations commerciales et apporter des idées et initiatives aux différents services du siège .

• Contrôler la concurrence , établir des rapports d’activité .



La gestion des stocks :

• analyse du référencement , contrôle de la démarque et des flux financiers .

• Piloter le développement des axes (soin, institut , parapharmacie) définis dans le cadre de la stratégie entreprise .



Mes compétences :

COMMERCE

Enthousiasme

Formation

Gestion client

Management

Perseverance

Recrutement