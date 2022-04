Muriel WIMILLE

Je suis avant tout passionnée par la relation humaine et le partage des compétences .

J'aime travailler en équipe .

Je suis challengeuse et j'aime les défis .

J'ai le sens client et je suis sensible à toutes les attentions que l'on peut lui apporter

Je suis rigoureuse sur l'image et j'aime apporter mes idées sur le discours marketing à mettre en place sur le terrain .



Mes compétences :

Gestion budgétaire

management

Animation d'équipe

Marketing opérationnel

Sens de l'initiative