Anne Lise PHILIP

Locomotive énergique sur le point de vente je n'ai pas peur des challenges, pousse l'équipe à atteindre les objectifs dans une bonne ambiance de travail. Manager à l'écoute de mon équipe, humaine et rigoureuse sur les règles RH (100 à l'audit RH) j'aime travailler en collaboration pour plus d'implication.

Hyper commerçante j'ai le contact facile et adore chouchouter les clients et les faire craquer après un conseil pro, et transmettre mes connaissances. Résultat, des magasin en croissance CA sur budget et N-1 et CEX en positif.



Mes compétences :

Merchandiser

Fidélisation et animation

Commerce

Management commercial

Management d'équipe