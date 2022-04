Je m’intéresse au fonctionnement des entreprises et des individus dans le cadre de travail

enrichi d'expériences diverses en Management Commercial et Ressources Humaines, j'ai créé en 2009, une structure orientée vers la gestion des carrières

Mon objectif, proposer une collaboration avec l'entreprise visant l'efficacité professionnelle et la performance



Mes compétences :

Approche directe