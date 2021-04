Murielle DIABAOUI

J'ai servi la Nation pendant près de 16 années, développant ainsi diverses compétences au travers de métiers très différents tels que technicienne de transmission, chef d'équipe ou encore inspectrice de sûreté navale. Ce dernier poste a particulièrement aiguisé mon sens relationnel et dévoilé des capacités commerciales.



J'ai souhaité développer cet attrait pour le contact humain et le sens du service et c'est naturellement que je suis devenue commerciale sédentaire.



Ma devise : Agir aujourd'hui pour construire son avenir

C'est pourquoi je mets à disposition mon expertise pour trouver l'outil permettant de valoriser les acquis de compétences de chacun et ainsi l'aider à révéler son potentiel.



Réellement passionnée par mon métier, je reste déterminée à m'investir dans les projets que j'entreprends ou qui pourront se présenter à moi.







Mes compétences :

Aisance relationelle

Commerce B2B

Conseil

Prospection commerciale

Adaptabilité

Réactivité

Sens de l'initiative

Contact client

Accompagnement individuel