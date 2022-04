Murmures D'ATELIER

J'ai vécu à Toulouse toute mon enfance et y ai suivi mes études d'Arts Appliqués pour obtenir en 2007 un Master Professionnel en Design graphique.

- J'ai appris grâce à mon expérience et à mes compétences à mettre mon esprit créatif au service des clients.

- Parceque chaque client est unique, je propose une solution sur mesure et personnalisée en parfait accord avec l'activité de l'entreprise.

- A l'écoute des objectifs du client, je réalise une communication durable, sérieuse, efficace et de qualité.



Mes compétences :

Communication

Créatif

Design

Design graphique

Édition

Esprit créatif

Qualité

Sens du détail

Sérieuse