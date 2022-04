Muryelle FERRER

Après un parcours de vie atypique, j'ai décidé il y a plusieurs années de me consacrer aux autres, et en faire mon métier.

Grâce à la méditation, la relaxation, avec ou sans mes cartes, ma façon de penser, d'être en tout moment, je peux analyser les situations et trouver des solutions pour vivre au mieux son chemin de vie.

Vous restez maître de vos décisions et de votre destin, évidemment, je suis juste là pour vous guider ... je suis un guide de vie , rare parait-il ici-bas, peu importe !

je suis Muryelle, tout simplement :)



Mes compétences :

Voyance avec ou sans tarot de Madame INDIRA

Coaching

Mentaliste

Accompagnement personnalisé en tout domaine