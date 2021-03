Michel TOURNOIS

Activité judiciaire et de conseil en ma qualité d'avocat.

Certificat de spécialisation en droit immobilier.

Domaines d'activité : droit immobilier, construction et droit européen, communautaire.

Autres activités dominantes : droit administratif (urbanisme), droit social, droit du travail, voies d'exécution, droit commercial et des affaires, droit des personnes et de la famille.

Avocat spécialiste en droit immobilier (certificat de spécialisation délivré le 9 juillet 2013 par le Conseil National des Barreaux)

Langues pratiquées : français, anglais, allemand, espagnol

Responsable de la Commission ouverte de droit communautaire du Barreau de Paris (2007-2013).

Vice-Président de la Commission Droit de l'Union Européenne de l'Union Internationale des Avocats (2011-2016).

En 2017, développement de l'activité avec l'intégration du Cabinet d'avocat de Marennes (Charente Maritime, 24 rue Le Terme, 17320) en conservant l'ensemble de l'activité d'avocat, France entière et étranger.

Chevalier de la Légion d'honneur (décret du 10 avril 2009, réception du 13 octobre 2009)

A la fois avocat formé à Paris et ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale Paris, comme seulement 5 autres avocats et ingénieurs diplômés de l'Ecole Centrale Paris en France, j'utilise cette double compétence juridique et scientifique au service de mes clients.



Mes compétences :

Ingénierie

Immobilier

Droit international et de lUnion européenne

Droit communautaire

Industrie

Electronique

Urbanisme

Juridique