Philippe GALOIS

Initialement formé dans l’industrie, je me suis tourné par passion vers le secteur aéronautique où j’ai évolué durant dix ans. Après l’obtention d’un DUT de Gestion des Entreprises (option Gestion Appliquée aux Petites et Moyennes Organisations), j'ai effectué une première réorientation en créant ma propre Société de Services Informatiques où, pendant quinze ans, j'ai appris à maîtriser les principaux postes à responsabilité d'une entreprise. Autonome, polyvalent, bénéficiant d'une réelle aisance relationnelle et rédactionnelle, j'associe des compétences commerciales, techniques, de management et de gestion. C’est toujours avec cette envie d’apprendre et de découvrir que j’ai suivi en parallèle une formation d’Ingénieur sur les Systèmes d’Information et de Communication.



Au fil du temps, je me suis positionné en SSII sur des fonctions de responsable projets informatiques, ce qui assure de mes qualités à garantir la sécurité et la fiabilité d'un système de communication, la bonne application des procédures d'intervention ainsi que le management de personnes internes et externes à l'entreprise.



En 2011, j’ai intégré INEIS, une SSII dynamique, où les possibilités d’évolution sont réelles. Mes multiples missions, en Gestion de Projets ou même en Coordination, m’ont tout naturellement orienté vers le Conseil, l’Audit et le Management. Initialement liées à l’informatique, mes interventions s’étendent maintenant à d’autres domaines tels que l’Aide à la Création d’Entreprise, les Ressources Humaines ainsi que la mise en place de Formations.



Aujourd’hui, je valide deux diplômes : Un Master 2 en Management Stratégique et Entrepreneuriat et un Mastère Spécialisé en Innovation Technologique et Management de Projet.



Pour les années qui viennent, je souhaite valoriser mes compétences en offrant mes services sur des projets innovants. Manager l’Innovation en apportant mon approche projet au sein d’équipes gérant la transition, l’accompagnement dans le changement et dans la mise en œuvre des processus.



Mes centres d’intérêts privilégiés sont l’Aéronautique et l’Espace ainsi que la Recherche et le Développement, principalement dans les domaines de la Santé et des Nouvelles Technologies.





Mes compétences :

Création d'entreprise

Formation

Innovation

Gestion de projet

Direction de projet

Conseil

Conduite du changement

Management stratégique

Management de transition

Coaching