Philippe GALLOIS

Directeur des Technologies de l'Information - Apprentis d'Auteuil

Acteur majeur en Françe du monde associatif, la Fondation d'Auteuil acceuille éduque forme et insère des jeunes en difficultés. Un service informatique d'une trentaine de personnes qui gèrent des projets ambitieux et supportent une infrastructure pour servir plus de 2000 utilisateurs dans 200 établissements.

La mission du Directeur des Technologies de l'Information est de bâtir une architecture SI reconnue réel composant stratégique pour l'atteinte des objectifs s'inscrivant dans le projet global de la Fondation.



Directeur Informatique Louis Dreyfus - Europe et Black Sea

Louis Dreyfus Commodities 1996 - 2006

Définition et implication dans la statégie IT globale, dans un environnement de Trading de commodities d'un groupe de dimension internationale.

Pilotage et mise en place de projets et systèmes pour piloter l'activité (Trading, Contract Management, Execution, accounting, Finance, Risk, Reporting) avec des objectifs de rationalisation, optimisation et réduction des coûts. Management d'une équipe de 36 personnes répartis sur l'europe la Russie, la Pologne et l'Ukraine.



Unisys 1990 - 1996

Chef de projets en environnement Banque et Finance,

GED, Workflow, intégration de systèmes.

Chef de projets Systèmes d'Information Géographique, mise en place de solutions pour les collectivités locales et territoriales.



Ministère de la Défense 1985 - 1990

Responsable d'un système de cartographie numérique



Mes compétences :

Management d'équipe