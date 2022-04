Jean Michel MATELOT

LE PORTAIL DE L’AIDE ET DE L’ASSISTANCE AUX ENTREPRISES



Une entreprise est crée par un entrepreneur, elle progresse autour d’une équipe.

La PME est souvent le résultat d’une idée, d’un projet, d’une demande d’un client ou tout simplement la seule solution lorsqu’on est demandeur d’emploi de pouvoir continuer à exercer une activité en vendant son savoir faire.

La vie de l’entreprise est jalonnée d’embuches de plus ou moins grandes difficultés.

L’entrepreneur ne les maîtrise souvent pas, faute de temps, de connaissances, d’expériences ou de formation

On ne peut deviner ou réaliser des actions ou des démarches dont on ne soupçonne pas l’existence.

De fait les conséquences que leur inexécution peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour l’entreprise.

Il est aussi difficile de trouver le bon interlocuteur disponible, d’avoir la bonne réponse immédiatement, de pouvoir l’accomplir souvent seul, car le conseiller généralement ne s’implique pas dans l’action faute de temps de sa part.



Que faire ?

En amont, une phase de prévention. Pouvoir éviter les difficultés en connaissant au préalable les risques de l’entreprise, avoir appris à réagir immédiatement aux problèmes lorsqu’il se présentent.

Curativement pouvoir disposer d’une équipe d’aide et d’assistance et d’accompagnement.







Mais pour quel assistance ?

Rien n’est plus angoissant pour un entrepreneur de se retrouver seul face à des situations qui demandent une technicité de réactivité sans failles, une erreur ayant souvent des conséquences fatales.

Les écueils peuvent être avant même que l’entreprise existe. L’exemple de la rédaction des statuts en est flagrant. L’accompagnement lors de la rédaction des statuts évite les conflit avec les associés ou partenaires à terme.

Ensuite selon les besoins par l’immersion au sein de l’entreprise par l’assistance dans chacune des étapes de croissance.

Valider chaque étape essentielle de l’activité de l’entreprise ( stratégie, gamme produits ou services, commercialisation, négociation, finances, pérennité …), puis…

Maîtriser le potentiel technique de l’entreprise face à la concurrence.

Créer son R.D Recherche et développement.

Disposer d’une réelle politique de ressources humaines

Et enfin gérer, accompagner, assister le chef d’entreprise dans les difficultés.



Comment peux se dérouler cet accompagnement ?



1)-D’abord par l’assistance téléphonique, accompagnée de mails pour les explications techniques, et l’envoi en pièces jointes des documents nécessaires à l’application des solutions.

2)- Si ceci s’avère utile le « parachutage » immédiatement d’un chef d’entreprise rompu aux situations difficiles pour être l’interface avec les hommes de l’art et qui sera présent physiquement dans l’entreprise.

3)- Par la formation continue au travers de stages classiques, à la différence que chaque stage est personnalisé, qu’il se déroule individuellement et dans les locaux de l’entreprise pour être plus proche de la réalité de l’entreprise et de l’applicatif immédiatement à l’activité.

-Mais aussi pour coller encore plus à la réalité avec une réactivité immédiate sans attendre l’attribution de budget ou la disponibilité des participants et la réalisation de mini formatio.

Ces mini formation sous forme de e-training de 2 fois 2 heures par webcam ou par téléphone se déroulent selon un calendrier depuis les bureaux de l’entreprise ou depuis le domicile en dehors des heures de bureau.

Avec un choix de plus de 140 thèmes embrassant les sujets essentiels correspondant aux besoins de l’entreprise par des informations simples immédiatement applicables.

-Des liens internet inédits sur lequel ils pourront découvrir des informations, des discussions utiles.

4)-Enfin, la possibilité de s’abonner pour bénéficier d’une hot- line et ainsi que de l’intervention d’un autre chef d’entreprise de PME qui fera le point trimestriellement de la situation de l’entreprise.



Une seule règle jamais l’entrepreneur et son équipe ne seront laissé seul dans les sujets sensibles du quotidien de l’activité. La problématique



Mes compétences :

Management

Prospection

Marketing

Communication

Vente

Conseil

Ressources humaines

Management de transition

Création

Coaching

Formation

E-learning

Stratégie de communication

Développement commercial