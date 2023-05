Pascale LEROY

PRESENTATION ET COMPETENCES



Généraliste Ressources Humaines, de formation supérieure en Droit et en Ressources Humaines, justifiant d’une solide expérience de l’ensemble des domaines Ressources Humaines acquises au sein d’environnements internationaux complexes et exigeants, j’ai notamment développé des compétences en terme de :



- Supports, conseils, formation aux managers dans la gestion et l’accompagnement de leurs équipes et aux directions dans la mise en œuvre de projets stratégiques ou sociaux, comme les ventes d’activité , réorganisation ou transferts,



- Conduite de projets et de changement avec évolution des outils RH, mise en place de systèmes de rémunération, développement de la communication interne, mise en œuvre de process qualité et d’audit social,



- Animation des relations sociales et renforcement du dialogue social



- Management des équipes



- Anglais avec bon niveau de pratique professionnelle



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Direction Ressources Humaines

Formation

Gestion prévisionnelle

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines