Murzilli OLIVIER

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



EAU RESSOURCE

* Recherche ressource : étude bibliographique, définition et réalisation de campagnes de reconnaissance géophysique, géologique et hydrogéologique

* Caractérisation ressource : réalisation et interprétation de pompages d’essai, campagne de mesures piézométriques et d’analyses physico-chimiques, traçages

* Exploitation ressource : étude de faisabilité, dimensionnement, réalisation et maîtrise d’œuvre d’ouvrages de captage (forages petit à gros diamètre, puits à barbacanes et puits à drains)

* Pérennisation exploitation : diagnostic et réhabilitation d’ouvrages (inspection par caméra vidéo, micromoulinet, sondes multi-paramètres, curage par air-lift, traitement mécanique et chimique avec brossage et acidification, traitement bactéricide, rechemisage, pompage)

* Protection ressource : étude de périmètres de protection, étude réglementaire et dossier d’incidence, modélisation hydrodynamique des écoulements souterrains



EAU GÉOTHERMIE

Exploitation géothermique nappe : étude faisabilité, définition et dimensionnement du dispositif de captage-rejet, recyclage thermique, modélisation hydrodynamique et thermique, étude réglementaire, dossier d’incidence, maîtrise d’œuvre



EAU THERMALE ET MINÉRALE

* Recherche et développement de nouvelles ressources : étude bibliographique, prospection gaz radon et CO2, campagne géophysique, forage de reconnaissance et exploitation, étude réglementaire

* Réhabilitation d’anciens captages



EAU GÉNIE CIVIL/ AMÉNAGEMENT TERRITOIRE

* Protection nappe : Etude faisabilité pour la protection de structures enterrées sous eau, définition et dimensionnement des dispositifs de drainage/rabattement en phase travaux et exploitation

* Incidence environnement : étude hydrogéologique visant à déterminer l’incidence d’infrastructures autoroutière et ferroviaire sur l’environnement



EAUX PLUVIALES

Gestion des eaux pluviales : Détermination des capacités d’absorption d’un sol (essai de perméabilité), calcul des volumes et débits d’averses, définition et dimensionnement de dispositif de gestion des eaux pluviales employant des techniques alternatives



ENVIRONNEMENT

* Etudes réglementaires sites et sols pollués : Etude historique, diagnostic de sols, ESR et EDR.

* Travaux de dépollution : caractérisation et délimitation des zones polluées, définition et recherche de filières de traitement, maîtrise d’œuvre de travaux de dépollution.

* Barrière hydraulique active et passive de confinement pollution nappe : Etudes hydrogéologiques et pompages d'essai pour la définition et la modélisation du dispositif de confinement

* Suivis environnementaux : Conception et réalisation du réseau de contrôle, campagne de prélèvements et analyses des eaux de nappe et/ou des eaux résiduaires pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines et superficielles



DÉCHETS

* Recherche et caractérisation géologique/hydrogéologique de sites pour la création de centre de stockage de déchets

* Gestion et maîtrise des effluents : études hydrogéologiques pour limiter l’entrée d’eaux claires (eaux souterraines et eaux pluviales) dans les alvéoles de stockage et réduire les volumes de lixiviats



EXPERTISE

Missions d’expertise : réunions, investigations et établissement de notes techniques en collaboration avec des experts judiciaires Lyonnais pour des inondations, glissement de terrain et pollution de site



MODÉLISATION

Modélisations hydrodynamique, thermique et transfert polluant avec Feeflow, Modflow et Marthe.



DIRECTION GÉNÉRALE

Direction générale d’un bureau d’études comprenant une quinzaine de salariés répartis sur 3 implantations nécessitant une forte pluridisciplinarité, adaptabilité et réactivité.



PUBLICATIONS

2003- « Captage des eaux souterraines par puits à drains rayonnants » - Revue L’Eau, l’industrie, les nuisances n°265

2010 – « Exploitation géothermique des eaux souterraines en milieu urbain – Bilan et perspectives issus du retour d’expérience lyonnais » - Revue Géologues n°167



Mes compétences :

Hydrogéologie

Rabattement nappe

Eaux pluviales

Direction générale

Géothermie

Géologie

Environnement

Forage

Expertise technique