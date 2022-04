Muscade MAZAINGUE

Magnétiseur & guérisseur, je vous reçois à mon cabinet situé au coeur de Nantes. Uniquement sur rendez-vous au 06 26 12 31 44.

Je peux éventuellement me déplacer à votre domicile ou à l'hôpital (avec l'accord du personnel soignant) en Loire-Atlantique. Voir les conditions sur mon site

Egalement énergéticien, praticien Reiki, coupeur de feu et rebouteux, je peux aussi vous conseiller en aromathérapie, homéopathie, phytothérapie et lithothérapie.



Mes compétences :

Magnétiseur

Rebouteux

Coupeur de feu

Guérisseur

Praticien Reiki

Energéticien