Stéphane MAZAINGUE

Après 8 ans au sein de la SSII Ares, ma carrière a connu un nouveau départ et une réelle évolution lorsque j'ai rejoint début 2006 la Fonction Publique Territoriale.



J'ai été recruté par la ville de Valenciennes pour piloter des projets de déploiement numérique. Mon travail au quotidien m'amène à être en contact étroit avec les directions et les élus de la ville. Ma fonction se décline autant au niveau organisationnel (nouveau projet, conduite du changement) en tant que chef de projet, qu’au niveau technique par le développement et la maintenance des outils existants.



Cette évolution me permet d'affirmer davantage encore mon goût pour le travail en équipe et représente une nouvelle aventure au service de l'intérêt général.



Mes compétences :

ARES

Communication

Informatique

SSII

Système d'Information