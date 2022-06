Stephane BOUJU

Informaticien depuis 30 ans, principalement en société de service sur Paris puis Lille.



Je décide en fin 2004 de devenir Consultant Formateur dans le domaine Décisionnel.



En contact avec plusieurs organismes de formation, je conçois et animedes formations sur les produits Business Objects XI R2 à BI 4.1 , modules 'utilisateur'.



Depuis fin 2006 je suis dorénavant Consultant décisionnel spécialisé sur Business Objects (MOA + MOE) également sur QlikView.



Principales missions :

- Pimkie = de Janvier 2007 à Août 2007 :Chef de Projet - Responsable d’Activités décisionnelles (MOE + AMOA) / Responsable d’applications décisionnelles dans les domaines Appro-Logistique et Vente Magasins

- Auchan = De Septembre 2007 à Mai 2012 : Chef de Projet - Responsable d’Activités décisionnelles (MOE + AMOA) / Responsable d’applications décisionnelles dans les domaines Appro-Logistique et Facturation

- Banque Populaire du Nord = De Mai 2012 à Août 2012 : Chef de Projet – Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA) / Domaine Décisionnel Financier

- CAMAIEU = De Janvier 2013 à Octobre 2013 - Consultant décisionnel BO / QlikView

- IT CE (Caisse d'Epargne) : Octobre 2013 à Mai 2014 - Consultant Décisionnel - Migration Business Objects BI 4.1

- Advanced Schema : Aout 2014 à Janvier 2015 - Développement DWH sous Microsoft BI (SSIS & SSRS)



Depuis Février 2015, j'ai intégré la société ISTYATECH en tant que Consultant Décisionnel Senior.

Actuellement en Mission chez ADEO - Migration BI4.1 des BU Européennes (Build et Run)



Mes compétences :

BO

Business Objects

Qlikview

Microsoft BI (SSIS & SSRS)