Francois MARSAUDON

Travaillant dans le domaine informatique depuis 1992, en débutant par le métier de technicien systèmes et réseaux sur site pour ensuite me diriger dans la formation informatique en passant aussi par du consulting Microsoft Exchange Serveur au sein d'Eni Service.

La formation est un domaine intéressant en terme technique et aussi en qualité humaine et relationnelle mais qu'il faut essayer d'inscrire sur la durée.



Mes compétences :

Windows serveur

Mcse

Exchange

Cisco

Informatique

Réseau

Formation

Sécurité