Muscat MAGALI

Vous avez des besoins, j'ai des compétences:



* Encadrer des manifestations, gérer l’organisation événementielle

* Rédiger des supports de communication

* Elaborer deS plans de communication et de diffusion

* Réaliser un contenu rédactionnel, une présentation orale

* Mettre en place des partenariats, développer et fidéliser un public

* Concevoir des communiqués, dossiers et revues de presse, préparer

une conférence de presse, gérer les relations presse

* Actualiser un site internet et une base de données

* Gérer les relations publiques, la médiation culturelle

* Promouvoir des offres commerciales, gérer une base de donnée clients

* Mettre en œuvre un projet, coordonner les actions, établir un budget

prévisionnel



Mes compétences :

Indesign et Photoshop

Pack office

Internet

Créativité

Dynamisme

Ecriture

Journalisme

Spectacle