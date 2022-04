Musée ANGOULÊME

Installé au chevet de la cathédrale, dans l’ancien évêché, le Musée d’Angoulême s’articule autour de trois collections élaborées au fil de son histoire. Deux d’entre elles, d’importance internationale, la collection des arts d’Afrique et d’Océanie et la collection d’Archéologie, permettent d’évoquer respectivement les cultures des peuples traditionnels et les temps originels, depuis les dinosaures jusqu’à l’époque médiévale. La collection beaux-arts présente un aperçu de la peinture du XVIIe siècle au XXe siècle ainsi qu’un fonds important d’œuvres charentaises.



Soucieux d’accueillir tous les publics, nous vous invitons à découvrir les nombreuses expositions, visites, conférences, ateliers ou soirées que nous vous proposons pour porter un regard neuf sur votre patrimoine. Ouvert à tous, le musée crée tout au long de l’année des actions pour les jeunes et les moins jeunes et accessibles aux personnes en situation de handicap.