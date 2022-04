Musée TRANSVERSAL

----Array ----

"Transversal" est une installation multimédia, interactive et itinérante qui propose un autre regard sur la muséographique, en faisant découvrir des musées loin des musées eux-mêmes.

C'est une approche innovante de l’Art dans un environnement émotionnel inédit. Le dispositif relève à la fois des arts visuels, des arts plastiques et des nouvelles technologies.



Les films peuvent être diffusés séparément dans des modules dédiés de l'installation ou projetés en version unitaire avec débat et/ou atelier. Actuellement, 4 films nous entrainent dans 4 grands muses de la Région Langedoc-Roussillon, emmenés par les propos des visiteurs, sans jamais voir personne dans l'image.

Un atelier pédagogique ( dans ou hors temps scolaire) propose sur le thème "L'émotion, de la Toile à l'Ecran", une démarche créatrice dans l'univers de la muséographie.



Contact : contact@musetransversal.org



Editions : Limoux (Aude) en mai-juin 2012 // Mende (Lozère) septembre-octobre 2012 // Montpellier (Hérault) novembre 2012, dans le cadre du Digiworld Summit de l'IDATE // Bagnols sur Cèze (Gard) mai-juin 2013 dans le cadre du festival Trace(s).



Quatre Musées dans lesquels ont été captés les émotions et ressentis du public et qui donnent lieu, chacun, à un court-métrage :

le Musée Régional d’Art Contemporain à Sérignan

le Musée d’Art Moderne de Céret

le Musée Fabre de Montpellier Agglomération

le Musée archéologique de Narbonne



les "Museal", quatre films muséographiques sont diffusés dans l’installation

Enfance de l’Art, Extase, Epique et Folie phonique.

Les propos recueillis auprès des visiteurs des musées sont enrichis par une création musicale originale. L’image est épurée, on entend les visiteurs mais on ne les voit pas.

Le public de l’installation plonge au coeur de récits filmiques qui conjuguent les émotions suscitées par les oeuvres d’art et l’espace muséographique... tels des balades poétiques.



Un dispositif interactif :

A l'issue de cette découverte cinématographique, les visiteurs de l'installation deviennent acteurs, ils sont invités à partager leurs ressentis dans un espace interactif : en liaison webcam avec les 4 musées concernés pour échanger avec les visiteurs des musées ; mais aussi exprimer ses émotions sur un écran interactif ou un mur SMS contribuant ainsi aux "Brèves de musées" qui sont diffusées en direct dans l'installation, sur le site Internet



Le site internet et sa version web mobile relaient l’évènement tout au long de son itinérance. Ils proposent des extraits des «Museal». Les Brèves de musées y sont diffusées au fil de chaque exposition.

Transversal suscite le désir de découvrir ou redécouvrir les musées de la région avec un autre regard.

Transversal ne cherche pas à expliquer mais à «faire vivre».



"Transversal" est produit par l'association "Musée Transversal" basée à Montpellier. Projet soutenu par la Région Languedoc-Roussillon, la DRAC LR et l'Europe (FEDER).



Facebook : https://www.facebook.com/museetransversal



