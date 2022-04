Musongora CLAUDE

Je suis Secrétaire Particulier de Son Excellence Monsieur le Gouverneur du Nord Kivu, l'Honorable Julien PALUKU KAHONGYA depuis le 09 Janvier 2013 après avoir été Assistant du Conseiller du Gouverneur en charge des Questions Politiques et Diplomatiques. Je suis également Chercheur en Conflits, Politiques publiques, Géopolitique et Questions Internationales. Je suis célibataire et fils ainé de ma famille. J'habite la Ville de Goma (siège des institutions provinciales) où je travaille (Province du Nord Kivu, en RDC). Je suis de nationalité CONGOLAISE. Je suis Politologue de formation après avoir fais un cursus scolaire ou académique avec brillons respectivement en section Scientifique, option Math-Physique et en faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives, Option Science Politique. Je parle plusieurs langues, notamment le Français, l'Anglais, le Swahili, le lingala et d'autres dialectes de la province du Nord kivu et de la Province Orientale.