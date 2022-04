Mussche SOPHIE

Ayant Travaillée dans la même société depuis près de 15 ans, je suis actuellement à la recherche de nouveaux challenges. En effet, j'ai évolué au sein de Home Doors France jusqu'au poste de responsable de site, et j'aimerais désormais utiliser mon expérience en matière de Supply Chain.



Mon sens de l'organisation, ma rigueur, ainsi que mon esprit d'équipe m'ont permis de mener à bien les différents projets qui m'ont été confiés tel que :



- La réorganisation de la chaîne logistique.

- La gestion multi dépôts de matières premières et de composants en Kanban et MRP.

- La gestion des stocks, des flux de sous-traitance.

- l'amélioration et le maintien d'un taux de service clients de plus de 94 %.



La gestion au quotidien du site m'a permis d'obtenir des résultats qui ont largement dépassés les attentes de ma Direction.

C'est cette expérience de responsable de centre de profit et de conduite des projets que je souhaite mettre au service d’une nouvelle structure.



Mes compétences :

Amélioration Continue

ERP

Gestion de flux

Kanban

Logistique

Management

Réduction de coût

Responsable logistique

Service Management

Supply chain