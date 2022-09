Nicolas PICHELIN

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma fiche.



-----------------------------------------------------------------------------------

Mon profil en synthèse :

25 ans d'expérience en création de produits au sein de grands groupes industriels, Black Belt certifié, 3,5 années à l'étranger (Pays Bas), Environnement multiculturel et international, Grande sensibilité marketing et client



Mes compétences et intérêts professionnels :

tout ce qui tourne autour de l'innovation produit, la R&D et son management ainsi que la gestion de projets (depuis la recherche appliquée jusqu'à la commercialisation en passant bien sur par le besoin client et la maîtrise de conception)

-----------------------------------------------------------------------------------