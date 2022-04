Mustafa SEMAOUNE

J'ai le goût de l'organisation et peu importe ce que je fait. Attentif aux détails, je suis exigeant avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne qui réfléchit avant d'agir et je m'appuie sur la raison pour prendre une décision. Je respecte toujours mes engagements et mes responsabilités, ce que mon entourage apprécie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet