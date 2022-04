Mustapha ABDELLAOUI

Actuellement commissionnaire de transport pour TN International d'AREVA, j'ai notamment en charge le développement et la mise en place de nouveaux outils de gestion, le suivi qualité, le pilotage des fournisseurs extérieurs et le développement de nouveaux schémas logistique.



Après 3 années à ce poste, j'ai choisi de compléter mon profil en suivant la formation Master Supply Chain Management proposée par l'ISLI Bordeaux pour me permettre d'élargir et d'enrichir mes compétences dans le but d'évoluer dans ce domaine et d'être en charge de projets logistique et management plus élaborés.



Mes points forts: la rigueur, le sens des responsabilités, la capacité d'être à l'écoute du client et d'être force de proposition pour répondre à ses besoins ainsi qu'une grande réactivité face aux situations imprévues.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

GED

VBA