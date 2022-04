Mustapha ACHARKI

Lauréat de l’ENSIAS (Maroc), j’ai débuté ma carrière en 1998 à l’OCP qui venait de lancer son projet de refonte de son SI principalement à base de la suite financière de l’ERP « Oracle E-Business Suite (OEBS) ». J’ai suivi à cet égard une formation sur les modules GL, AP et AR que j’ai eu l’occasion de bien pratiquer en tant que consultant fonctionnel. En parallèle à ce projet, j’assistais dans l’encadrement d’analystes-programmeurs en charge de la TMA.



J’interviens depuis 2001 en France comme prestataire de services chez plusieurs grands comptes.



En effet, en tant qu’ingénieur études et développements, consultant décisionnel BO ou chef de projet Oracle, je suis intervenu durant 4 ans auprès de deux clients pour concevoir, développer ou maintenir des applications spécifiques autour des technologies Forms, Reports et Business Objects.



En tant que consultant technico-fonctionnel Oracle E-Business Suite et sur une période de plus de 10 ans, je suis intervenu chez plusieurs clients pour faire du support applicatif et/ou participer à des projets d’intégration ou de migration de l’ERP « Oracle E-Business Suite » R12 et 11i.



Les modules OEBS sur lesquels j’ai travaillés sont divers et concernent plusieurs domaines fonctionnels : GL, AP, AR, AX, SLA, INV, PO, OM, OKS, SR (Service Requests), Telesales, OIC, UWQ, HRMS. D’autres modules ont été abordés : QP, WMS, AME, OKE, OPM, PA, QA et BOM



Les principales technologies sur lesquelles j’ai travaillées sont : WebADI; Oracle Forms / Reports 10g, 6i & 4.5; WorkFlow Builder 2.6; WebServices; PL/SQL; Oracle BI Publisher 11g; Business Objects 5i; Discoverer 4.0; etc.



A travers mes différentes missions, j’ai pu m’impliquer sur une partie ou l’intégralité du cycle de vie d’un projet informatique, comme ce fut le cas chez Garantie Assistance où je suis intervenu durant 5 ans et progressivement en tant que :

- Consultant technico-fonctionnel sur une TMA OEBS 11.5.8



- Assistant-chef de projet sur un projet d’intégration de la version 11.5.10 chez le partenaire Filassistance (CNP) : Responsable du processus métier « gestion des contrats et administration des ventes » (Modules : TeleSales, OKS, AR, PO et GL) et assistant du CP sur le 2ème processus métier « Assistance » (Modules : SR, INV, AP, PO, GL, UWQ et CRM foundation)



- Chef de projet : Gestion de projets d’intégration avec OEBS des solutions de géolocalisation et d’envoi de faxs en plus de la participation à la migration OEBS de la 11.5.8 à la 11.5.10 (Recette fonctionnelle de l’ensemble des processus métiers).