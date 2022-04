Mustapha ADEL

Bonjour,



En notre qualité d'ingénieur consultant senior équipement technique du bâtiment (fluides, HVAC, ELE), j’ai le plaisir de vous proposer mes prestations de services pour la concrétisation de vos divers projets.

Notre domaine d’intervention dans les domaines de la climatisation, ventilation, désenfumage, chauffage, plomberie sanitaire, lutte contre l’incendie, gaz, fluides médicaux, gestion technique du bâtiment et électricité BT pour le secteur industriel et tertiaire.

Notre domaine d’intervention, comme nous le précisons ci-dessous, est très riche. Notre expérience est attestée par de nombreuses réalisations à travers le territoire national.

Mes activités consistent à effectuer l’ingénierie, le conseil, de tout nouveau projet industriel ou tertiaire, et à procéder aux audites de toute installation existante pour la mise à niveau, et ce, dans les domaines suivants :

Chauffage, climatisation, ventilation

Fluides (plomberie, réseaux eau, gaz, alimentation air comprimé…)

Lutte contre l’incendie (réseau, détection, extinction, RIA…)

Désenfumage (IGH, ERP)

Electricité BT (courant fort et courant faible)

Dossier APD : Choix des systèmes, Conception des plans.

Dossier d’exécution : Devis quantitatifs estimatifs, Devis descriptifs, Conception des plans d’exécution, Conception des plans AS-BUILT.

Nous espérons et souhaitons, vous compter parmi nos partenaires.

Notre devise est de satisfaire le client et de rester toujours à son écoute

Dans l’attente de vous lire, monsieur le responsable, recevez nos salutations les plus distinguées.

Bonne réception





Mes compétences :

Études mecanique du batiment

Suivi chantier

Études électriques BT/HT

Logiciels