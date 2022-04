Mustapha AGOUMELLAH

Entré à la RATP en mars 2000 en tant qu'agent de station, j'ai dans un premier temps passé le concours de conducteur de métro en 2005 puis le concours d'agent de maîtrise en 2007.

Aujourd'hui agent d'encadrement sur la ligne 1 du métro je développe mes compétences tant au niveau du management que dans la formation et dans l'expertise ferroviaire.

J'ai également acquis la compétence de chef de régulation au poste de commande et contrôle.

De plus je travaille en tant qu'assistant du responsable transport, cela m'a permis d'acquérir une vision plus globale de la partie transport d'une ligne de métro. *

Depuis janvier 2014 j'ai commencé un Master en Exploitation et Développement des Réseaux de Transports Publics que j'ai obtenu, et à partir d'octobre je commence le Master 2 qui prendra fin en Juin 2015 et me permettra de prendre un poste de cadre au sein du groupe RATP.



Mes compétences :

Formation

formation management

Management