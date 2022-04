Mustapha AIT AMNAY BOUGA

COMPETENCES

Business développement-Marketing-Communication

Coach diplomé et facilitateur-Expert Networking

Français, Anglais, Allemand, Arabe,Espagnol & Suedois

Vecu dans 7 pays - Visite 65 - Interculturel/Multiculturel



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2007-Dato Charge de cours Communication Institut International Transport & Logistique-Casablanca



2006-2007 Conseiller Danielle Zenati fondatrice Ecole Internationale Femmes Dirigeantes Tanger



2000-2006 Management, nouvelles technologies, formation & facilitation



2002-2006 Vice President Ressources Humaines New Frontier SARL



P.D.G Winvote SA-exploitant 8 sites web de concours en ligne dont Miss Monde Internet, Levée de fonds, CRM, création et qualification de fichiers, alliances, partenariats, propriété intellectuelle. 1999-2000 Winvote (Groupe Edmond de Rotschild Paris)

Chargé de développement d’un programme de recyclage de déchets de photocopieuses et d’imprimantes et leur analyse pour la mise en place d’une fonction de business intelligence. 1996-1999 Rank Xerox, Berlin.

Chargé de mission pour banques correspondantes et opérations de change: Afrique du Sud, France, Belgique.1993-1994 Creditanstalt Bank - Vienne. (Fondée Rotschild Budapest 1885)



1992-1993 Publicité



Key account manager de 3 grands comptes: Lauda Air, Mazda, CA

Ogilvy&Mather Advertising Vienne, Autriche



1990-1992 Marketing



Création, implantation et développement d’une société de publicité Suisse en Afrique du sud, agro-alimentaire. 1990 GOTO, Sion, Suisse

Directeur marketing journal en Allemand. 1991 Prager Wochenblatt,

Contrôle budgétaire et créatif du marketing mix d’une agence immobilière Autrichienne. 1992 M &A GmbH, Vienne, Autriche



FORMATION



Formateur diplômé Prime( JCI-USA) 1999 et Anima (JCE-France) 1999

Magister gestion commerciale et financière Université Wien (Bac+5) 1989

Mémoire sur Audit bancaire, Banque Bruxelles Lambert, et Licence

Bac +4 –Institut Hautes Etudes Economiques & Sociales Belgique 1986

Bac B Lycée Lyautey-Casablanca (Académie de Bordeaux) 1982

Formations NTIC http://www.multimania.com/mbouga



