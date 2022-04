Mustapha AIT LAHCEN

Société de Sécurité Privée à Marrakech

SPS Security se positionne comme une ressource active pour nos client, nous prenons en charge de problématiques temporaires et plus ciblées, partenariat D’experts, Missions extraordinaires ,Plan d’action ponctuelles et observations. Nous mettons à votre disposition toutes les forces vives de l’entreprise, à l’écoute et réactive, mais aussi nos solides compétence logistiques et un matériel technologique de pointe.



C’est dans l’urgence que l’on distingue les meilleurs. C’est pourquoi nous nous attachons à répondre à tous vous impératif de sécurité et de lutte contre la malveillance, y compris le imprévus.



Avec 15 ans d’expérience dans les domaine de la sécurité , Ait Lahcen Mostafa SERVICA PRIVE DE SECURITY en s’appuyant une méthodologie réaliste et propose une large gamme de service innovants et attractifs, SPS SECURITY Réalise des prestations de qualité dans respect du cadre juridique et la déontologie des métier de la sécurité. Parc que chaque demandeur à sa culture et des besoins adaptés.