Mustapha ASSALAH

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Décisionnel Datastage (Px et Server), Informatica PowerCenter, Informatica PowerExchange, Informatica PowerConnect, Oracle Warehouse Builder (OWB), Synopsis, Genio

Systèmes UNIX, Linux, Windows

SGBDR 9i , 10g et 11 (SQL, PL/SQL, SqlLoader), DB2, MySql

Outils Toad, Sql Developer, Query Tool, LoadRunner, Test Director, Esquif, Infinite, Clearcase, Control/M, Automator, Quality Center, OGEP, MiniDoc, Easy Vista, Jira, Geronimo

Reporting/ERP Business Objects, Web Intelligence, Crystal (Reports, Entreprise), Cognos (ReportNet, powerplay et impromptu), Microstrategy

Méthodes Merise, AMC Designor, Lean Manufacturing



Domaines de

Compétences Elaboration des spécifications fonctionnelles et techniques

Modélisation des bases de données

Test de performance et de volumétrie

Optimisation des développements

Maîtrise de plusieurs ETL

Administrateur de l’ETL Informatica PowerCenter.

Administrateur de l’ETL Datastage (Px et Server).

Forte connaissance des produits IBM (Datastage PX)

Forte connaissance des produits d’Informatica (PowerCenter, PowerExchange, PowerConnect, Data Quality)

Forte connaissance d’Oracle

Tunning et optimisation de bases de données et Requêtes.

Très bonne capacité de management et de gestion de projets décisionnels