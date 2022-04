Mustapha ASSOU

Expert comptable stagiaire, Cycle d'Expertise Comptable à l'ISCAE Casablanca;

Diplômé de l'ENCG d'Agadir en 2011 (Bac+5) en Gestion Financière et Comptable;

Auditeur Financier dans un cabinet d'audit de renommée à Casablanca depuis Octobre 2011. Notre travail consiste à mener des missions de commissariat aux comptes d'un portefeuille d'entreprises, dont une bonne partie cotée à la place financière casablancaise. Nous suivons pour cela, une démarche professionnelle axée essentiellement sur l'évaluation du sytème du contrôle interne, et sur le contrôle des comptes et des procédures en nous basant sur une approche risques.