Mustapha BELHADJ YAHIA

PRESENTATION

Star Foot Akademy

-Parmi les premiers en Tunisie en matiére de formation sportive

-Située en plein centre ville de Mannouba banlieu de la capital Tunis

au coeur du quartier des facultés"complexe sportive de Mannouba"

-Star Foot Akademy est un centre sportif comportant deux terrains de football le 1er est au complexe de Mannouba le deuxième à coté de la caserne militaire de oued ellil équipé selon les meilleurs standards mondiaux et suivant les méthodes pédagogiques internationalement confirmés.

-L'objectif premier de l'académie est d'inculquer aux enfants agés de 5 à 15 ans des valeurs de performance,de tolérance,de respect et de collectivité.

-La gestion de l'académie est assuré par MR Belhadj Yahia Mustapha ex-footballeur,entraineur de football experience plus de 20 années

-un directeur sportif,des formateurs - encadreurs,médecin, et kinésithérapeute sont à la disposition du groupe.

-Star Foot Academy compte également accueillir des divers talents sélectionnés à travers tout le pays.Des entrainements spécifiques,des tenues dédiées et l'octroi gratuit du terrain seront accordés aux jeunes collégiens qui brilleront lors des tournois nationaux de Star Foot Akademy.

-L'objectif de Star Foot Akademy a offrir le meilleur accueil possible,inculquer dans les meilleurs conditions aux jeunes joueurs les techniques fondamentales et tactiques du football tout en leur assurant une éducation sportive et sociale basée sur la politesse,le respect et le fairplay.

-détecter les jeunes talents et les former pour de meilleures performances grace à un encadrement compétent et idéal.

PROGRAMME

Composition des groupes

Catégories Années de naissance



Débutants 1 " 2011 + 2010

Débutants 2 " 2009 + 2008

Poussin 1 " 2007

Poussin 2 " 2006

Benjamins 1 " 2005

Benjamins 2 " 2004

Ecole 1 " 2003

Ecole 2 " 2002

Minimes 1 " 2001



PLANING D'ENTARINEMENT Heure " Samedi " Dimanche " Lundi

_________________________________________________

17:00 à 18:30" Débutants " Débutants" Débutants

" Poussins " Poussins " Poussins

_________________________________________________

18:30 à20:00 " Benjamins " Benjamins" Benjamins

" Ecoles " Ecoles " Ecoles

" Minimes " Minimes " Minimes

_________________________________________________

Mardi :Réunion

_________________________________________________

LES COMPETITIONS



- Compétitions internes

Un big match est programmé 1 fois/mois pour chaque catégorie

-Compétitions régionales

Participations à des tournois régionaux inter-académies

- Compétitions internationales

Des contacts sont déjà envisagés pour d'éventuelles participations ou organisations de tournois dans le cadre de jumelages avec des académies étrangères.



STAGES



la Star Foot Akademy organise des stages pour des clubs et joueurs professionnels sur tout le territoire Tunisien