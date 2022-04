Mustapha BEN LACHQAR

Avoir une capacité d’écoute très développée des besoins des clients, une aisance dans la détection de ces besoins, le goût du contact, une très grande motivation, une aptitude d’argumentation, et un sens du groupe et du travail en équipe très développé, tel sont les qualités primordiales dans la réussite d'une personne qui travaille dans la commercialisation soit d'un produit ou d'un service.

Dans ce sens, mon expérience et ma formation m’ont un peu permis de développer ces qualités précédemment citées et un très grand nombre de techniques et compétences qui sont la clé de la réussite dans mon travail de commercial, sans oublier élargissement de mon réseau de connaissances pour développer mon portefeuille clients.

Le travail de développement ne s'arrête jamais, et de jour en jour j'essaie d'apprendre d'avantage sur mon métier et sur les moyens de me développer et chaque fois je m'arrête pour faire une auto-critique pour mieux m'évaluer et essayer de changer les choses négatives en choses positives pour bien avancer.

enfin j'aimerai finir par une citation: Admirez ce que vous avez, pour que le Bon Dieu vous donne ce que vous espérez.



Mes compétences :

Vente

Techniques de vente

Négociation

Développement commercial

Communication