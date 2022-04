Mustapha BENALI

MES COMPÉTENCES GÉNÉRALES

Aisance relationnelle, capacité d’écoute et de négociation, méthode et sens de l’organisation, capacité d’adaptation à des procédures nouvelles, aptitude à gérer l’urgence, capacité à travailler en transversalité avec différents services, sens du service public.



MES COMPÉTENCES SPECIFIQUES

Aptitude à concevoir, piloter et évaluer un projet

Capacité à établir, défendre et gérer un budget

Capacité à évaluer, développer et valoriser les compétences des agents





