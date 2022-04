Mustapha BENARBIA

Bonjour,



Actuaire en assurance-vie sur la gamme Epargne Collective et Epargne des Particuliers, je dispose de bonnes connaissances techniques et d'une vision globale des problématiques rencontrées dans les compagnies d'assurances.



Au sein de la direction de l'actuariat, j'ai participé à de nombreux projets d'évolution de la gamme produits tant en Epargne Collective (Article 83, Article39 et IFC) qu'en Epargne des Particuliers (cadres fiscaux Assurance Vie, PERP, Madelin).

Je suis intervenu lors de la mise en place de nouvelles garanties et de nouvelles fonctionnalités, ou lors d'évolutions fiscales et réglementaires.

J'ai également réalisé les tarifications, analysé les appels d'offres des Entreprises souhaitant externaliser leurs engagements sociaux, rédigé les documents contractuels et calculé les engagements sociaux du Groupe (norme IAS 19).



Lors de mes précédentes fonctions en tant que Maître d'Ouvrage,ou encore en tant que chef produits Marketing ou au poste d'Ingénieur Financier, j'ai acquis des connaissances et développé des compétences me permettant d'échanger de façon fructueuse avec les autres directions, facilitant ainsi le déroulement des projets et leur réussite.



Je dispose en outre de solides formations universitaires : Ingénieur ENSAM, Diplômé de Sciences-Po Paris et Master d'Actuariat (CNAM).



Mes compétences :

Actuariat

Gestion de projets

Finance

Assurance vie

Banque