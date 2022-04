Mustapha BENDJEMAA

Nom et prénom:Bendjemaa.Mustapha



Adresse:N12-D9 800 logements AADL laghouat 03000



Mobile:0542543569 ou 0554703781



Email:Bendjemaa.Mustapha@gmail.com



Je viens par ces quelques lignes pour bien expliciter mon carrière bagage et expérience varie et riche dans plusieurs domaines différents ( voir CV) en attaché.

Monsieur le responsable de recrutement

J'ai l'honneur de venir très respectueusement vous demander de bien vouloir accorder ma présente candidature pour un poste qui correspond a mon profile et expérience par lien de votre sein et leader entreprise.

A cet effet je tiens a vous informer que je suis âgé de 41 ans marié avec deux enfants titulaires de deux diplômes, le premier universitaire, c'est un DEUA en .informatique de gestion, et le deuxième c'est en HSE plus d'autre formation dans le domaine de la vente et négociations et gestion portefeuil client planification, et organisation ,comme j'ai un bagage et une forte expérience dans des domaines différents et sur plusieurs localisation sur le territoire national, cette dernière ma donnée le vraie sense de persuasion ténacité ,rigueur,sérieux patience et responsabilité envers mes taches et aux autres,comme elle a donnée le savoir faire,la résistance ,la gestion de pression , et l'envie a la motivation et challenge pour le conserve de la leadership.

Cette position est vraiment une passion pour moi et pour mieux enrichi mon bagage et expérience et qui permettra d'être un membre efficace avec vos équipes immédiatement.

Dans l'attente d'une suite favorable de votre part monsieur le responsable veuillez agréer mes salutations distinguées et mon profond respect