Mustapha BOUHENT

-Ingénieur d'etat en chimie industrielle, option: Génie de l'environnement.

-Magister en Génie des Procédés

-Docteur d'Université en chimie.

-Domaines de competences: matériaux lamellaires (argiles cationiques et argiles anioniques), adsorption métaux lourds et polluants organiques, intercalation de principes actifs de médicaments dans les hydroxydes Doubles lamellaires.



Mes compétences :

intercalation de principes actifs sur HDL

Synthèse des Hydroxydes Double Lamellaires+post sy

Chimie analytique

adsorption de polluants et micropolluants /materia

chimie des eaux