Erwan GÉRAUD

Expert en chimie, sciences des matériaux.

Je suis actuellement en poste en tant que chef de projets sur des installations de méthanisation



- 10 ans d'expérience dans la recherche et développement

des matériaux

- Expert en synthèse, production, procédés de transformation

et caractérisation des matériaux

- Grande capacité d'adaptation à des environnements

humains et techniques variés

- Excellente communication écrite & orale, nombreuses

publications de documents techniques, & conférences



Mes compétences :

Chef de projet

Développement produit

Materials

Matériaux

Réfractaires

Chimie

Science des matériaux

Matières premières

INOX ALU

Research

Ingénieur

Recherche et développement

Engineer

Physique

Polymers