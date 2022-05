Nicolas KERBELLEC

L'authentification de produits et matériaux est devenue un besoin de plus en plus important. Ce besoin grandissant n'est pas sans lien avec l'explosion de la contrefaçon et de la malfaçon dans tous les secteurs.

OLNICA accompagne les entreprises dans leur démarche de sécurité en définissant avec elles le protocole de marquage à apporter à leurs matériaux/produits pour en contrôler l'authenticité, la qualité,.... Pour cela nous nous basons sur notre propre technologie de marquage invisible qui permet d'offrir un marqueur unique, robuste et ultra sécurisé pour chaque entreprise.



