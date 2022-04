Mustapha BOUKRIM

Actuellement; Responsable Administratif et Financier Anglophone au sein d’une multinationale, dénommée Nissin Maghreb (Filiale de Nissin Food Holdings Japon) , je me permets de vous faire parvenir ma candidature pour un poste du DAF.



A ce titre, je souhaiterais intégrer une entreprise qui me permettra de mettre en œuvre mes acquis universitaires en comptabilité, finance, contrôle de gestion, et de bénéficier de votre savoir pour compléter et concrétiser ma formation professionnelle.



Mon esprit de synthèse ainsi que mes capacités d’organisation et de travail en équipe sont autant de qualités qui font de moi un candidat à fort potentiel.



Je joins à cette lettre un curriculum vitae pour vous permettre une appréciation complète de mes compétences.



Mes compétences :

Avoir un solide bon sens ! Face à une situation no

La maîtrise technique de la comptabilite

Avoir des qualités de management

La maîtrise du Systeme d'Information comptable

Avoir le "savoir-être de la comptabilite

US GAAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access