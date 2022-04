Mustapha BOURAS

Assurer la gestion et la réalisation de projets audiovisuels et/ou photographiques.



- Pilotage de projets de communication image

- Conception et mise en oeuvre des projets

- Reportages photographiques et prises de vue en studio

- Tournage et postproduction de films à la demande

- Recherches iconographiques (pour tout support)

- Gestion organisationnelle des reportages et de la livraison des produits au commanditaire

- Supervision de projets audiovisuels (sélection, contractualisation, suivi)



Savoir-faire :



Identifier et définir les besoins des commanditaires

Conduire un projet

Le cas échéant, piloter et encadrer des équipes internes ou externes



Connaissances :



Techniques photographiques (prise de vue, retouche, colorimétrie, matériels techniques argentiques et numériques)

Techniques de réalisation et de montage vidéo (notamment numérique)

Univers de la production audiovisuelle

Droit de l’audiovisuel et droit de la propriété intellectuelle











Mes compétences :

Montage vidéo

Conception graphique

Conception visuelle multi supports

Audiovisuel d'entreprise

Cameraman

Audiovisuel

Films d'entreprise

Communication visuelle

Films Documentaires