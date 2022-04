Mustapha BOUTOULA

Je me présente comme une personne dynamique et qui place le contact humain au centre de mes relations. Mon activité de consultant me permet de faire l'épreuve de ces exigences en terme d'analyse, de rigueur, d’ingéniosité et de communication, dans le but de garantir la meilleure contribution possible aux actions professionnelles et personnelles.



Je conçois la vie comme étant un enrichissement mutuel autour de différents aspects qui peuvent la composer tel que le travail collaboratif, la recherche de nouvelles opportunités professionnelles et le développement de nouvelles compétences mais aussi l'ouverture vers de nouveaux marchés ou de nouvelles activités

Ma personnalité peut se résumer à l'ouverture vers les autres, ainsi qu'à la curiosité du monde qui nous entoure à travers la culture, le sport mais également la géopolitique, domaine immersif et en constante évolution.



Dans un contexte aux multiples supports de communication, la perception de ces éléments nous permet d'apprendre tous les jours sur nous même mais également sur les potentialités qu'offre le monde qui nous entoure...



"Grandir par le comportement est la meilleure des attitudes".....telle pour être ma devise !!



Résumé de mon activité professionnelle :

Consultant en qualité de chef de projet :

En charge de l'accompagnement client en terme de gestion projet sur l'ensemble des contributions tel que l'analyse des besoins, la définitions de roadmap caractérisé par le cadrage, l'analyse et la planification des besoins clients ainsi que de leur budgétisation. Mais aussi sur des aspects d'homologation (Analyse et stratégie), de gestion méthodologique, de gestion de la coordination et de capitalisation des bonnes pratiques avec un suivi des points de vigilance définis.



Mes compétences :

Matrice de couverture fonctionnelle

Analyse d’impact

Industrialisation de best practices et de points d

Méthode AGIL – SCRUM (Phase, Organisation, Risques

Processus global de gestion des tests

Gestion des risques et des freins

Conseil

Communication

Assurance qualité

AMOA