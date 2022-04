Mustapha CHARAF

Consultant BI, Ingénieur Informatique Système d’information, Master 1 Ingénierie Mathématique

J’accompagne le client sur toute la chaine des projets BI : depuis l’expression de besoins, chiffrage, développement, planification et réalisation des tests et des recettes techniques, production et livraison, présentation et formation d’utilisateurs, support aux utilisateurs

Doté d’une capacité d’analyse, d’adaptation et un bon relationnel, pausé et rigoureux, je souhaite prendre en charge l’AMOE de projets BI