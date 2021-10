Mustapha EL KHADDI

Je m'appel Mustapha ELKHADDI ,marocain , âge de 27 ans , Je détiens un baccalauréat sciences physique et chimie (en 2014), comme je détiens un diplôme dun technicien spécialisé au sein de lISTA SETTAT en Electromécanique des systèmes automatisé ( en 2016) , je détiens une Licence universitaire Professionnelle au sein de lENSEM CASABLANCA en Electromécanique ( en 2019)



Actuellement je suis un Technicien Maintenance au sein de structural Aerospace Morocco , ayant 6 ans d'expérience en industrie aéronautique et chimique et des connaissances importantes des activités mécanique ; électrique ; automatisme et électronique .



* Mes compétences :



-construction électrique

-électrotechnique

-machines électrique

-automate programmable industriel

-régulation industriel

-hydraulique

-électronique ( numérique; analogique; puissance)

-transmission mécanique

-l'informatique industriel

- automatique linéaire et régulation industrielle

- les capteurs industriels

- management industrielle