Mustapha ELALAMI

Technicien informatique polyvalent avec une connaissance approfondie des architecturer, l'installation et la configuration de systèmes informatiques. Expérimenté dans la prestation axée sur le client le support informatique et dans l'analyse et la résolution des problèmes informatique en temps opportun et précis avec succès, sensible à la gestion des bases des données, le développement des applications, la conception et l’administration web. Possédant de solides compétences d'analyse et de documentation.

Actuellement à la recherche d’une nouvelle position, celle qui va faire le meilleur usage de mes compétences et de l'expérience existantes et de favoriser aussi mon développement personnel et professionnel.





Mes compétences :

Développement web

Informatique

Web

Microsoft SQL Server

Microsoft ASP.NET

Windows 2008 R2

Visual Basic .NET

Time Report

SAP ABAP

SAP

NetBeans

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Java

JCreator

Inkscape

HTML

Cascading Style Sheets

ArcGIS > ArcMap

Adobe Photoshop