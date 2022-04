Mustapha ELHADDAJI

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état Génie Electrique et aussi d'un DUT Génie Electrique avec une expérience professionnelle par plusieurs stages.Je pense que ma personnalité est en plein accord avec ma motivation professionnelle. En effet Je peux être très ouvert aux autres, dynamique, méthodologique, aimant travailler en équipe, et je sais m’adapter rapidement et je pense avoir le sens de la responsabilité, la rigueur et l’organisation.



Mes compétences :

Automates programmables

Électronique de puissance

C,C++ et java

Autocad

Maintenance

Électrotechnique

Métrologie

Marketing

VHDL FPGA et Matlab

Électronique

Caneco BT