Mustapha ELQADI

Grâce au réseau national que nous avons développé, nous proposons un service qui permet à une personne se trouvant dans une situation mettant en péril sa santé, sa vie ou sa sécurité de pouvoir contacter 24h/24h - 7j / 7j la plate forme d'urgence médicalisée (Plateau médicalisé certifié APSAD P3) et ainsi être secourue à temps.

www.france-retraite-assistance.fr



> > > > > DISTRIBUTION DE SOLUTION DE TELEASSISTANCE < < < < < <



Vous êtes:



- Professionnels de la santé, du service à la

personne en contact direct avec les utilisateurs.



- Distributeurs de matériel médical auprès des

particuliers et des professionnels.



- Réseaux associatifs de maintien à domicile.



Venez participer au plus puissant des marchés actuel en rejoignant l'équipe FRANCE RETRAITE ASSISTANCE:



partenaires@france-retraite-assistance.fr



Nos engagements:



- Déterminer avec objectivité les besoins réels des personnes recommandées par le Point Conseil.



- Ne leur proposer qu'une solution adaptée à leurs besoins.



- Respecter la relation de confiance établie entre le demandeur et son Point Conseil.



- Informer en temps réel le Point Conseil du suivi de la recommandation.



- Etablir et communiquer mensuellement au Point Conseil un état d'avancement des dossiers.



- Former et informer le Point Conseil et ses salariés sur l' ensemble des prestations France Retraite Assistance et leur évolution.



> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > TELEPROSPECTION < < < < < < < < < < < < < < < < < <



Vous étes gérant d'un centre d'appel ou télé-opérateur indépendant, nous vous proposons de vous confier une campagne de prise de rendez-vous sur fichiers qualifiés.



Vous disposerez de:



- Un réseau national de Conseillers commerciaux.



- Un fichiers qualifié.



- Un script ayant fait ses preuves.



- Une formation et un suivi quotidien par le biais de notre extranet.



teleprospection@france-retraite-assistance.fr



> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

www.france-retraite-assistance.fr



En espérant vous compter prochainement au nombre de mes contacts.



ELQADI Mustapha



Mes compétences :

aide a domicile

Maintien à domicile