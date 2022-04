Mustapha FATIH

.................................................................... Consultant Senior Décisionnel



Je suis, en ce moment, à l'écoute du Marché. N'hésitez pas à me proposer des opportunités dans les systèmes d'information Décisionnels (BI).



Compétences Fonctionnelles



o Système d'Information (Analyse, Conseil, Conception et Développement)

o Assistance à maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage

o Formations technique des utilisateurs

o Développement informatique dans les domaines suivants :

+ Finance / Banque

+ Pharmacie et Biophysique

+ Energies

+ Industrie Automobile

+ Télécommunication



Compétences Techniques



Outils décisionnels : Informatica Power Center, Business Objects, Cognos, Microstrategy

Systèmes : Unix, Linux, Ms Dos, Windows

Langages : PL/SQL, SQL Loader, Java, J2EE, XML, Perl

Serveurs d’applications : Weblogic, Websphere, Oracle Application, Server (OAS), Tomcat

SGBD/R : Oracle, SQL Server, DB2, Ms Access

Méthodes : UML, Merise

CRM : Vantive, Selligent

Outils/AGL : Oracle Designer, Oracle Forms, Power AMC, ClearCase, CVS



Mes compétences :

Business Intelligence

Conseil

Informatica

Data warehousing

Audit

Architecture

Oracle

DataMart

SQL

Gestion de projet

Modélisation

PHP

Formation professionnelle

Business Objects

UNIX

Organisation

Banque

Calcul scientifique

Energie

Finance

Informatique

JavaScript

Java EE

Java Platform

JQuery

Cognos