Mustapha FOUAD

Dynamique, force de proposition, doté d'un bon relationnel et d'un grand sens du service, j'ai 15 ans d’expérience dont 13 ans sur Oracle Database & Options et sur l’ERP Oracle E-business suite.

J'ai pu participer à la réussite de nombreuses missions et projets complexes.



Mes domaines d'interventions sont les suivants :



Gestion de projet technique (intégration/migration ERP, internalisation infrastructure,...).

Architecture Technique (Études d'Architecture Technique)

Expert Technique Oracle E-Business Suite /Oracle Database

- Installation et déploiement de l’ERP Oracle applications R11i/R12.

- Migration technique Oracle applications et migration de systèmes d'exploitation.

- Audit, recommandations, amélioration des performances.

- Expertise Oracle Applications (DBA Oracle E-Business Suite, DBA Oracle Database, administration, configuration, assistance technique aux utilisateurs).

- Support, application patchs : test et recette technique.



Mes compétences :

Oracle E business Suite

Oracle Database

administration

DBA

oracle